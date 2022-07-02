أسعار النفط ترتفع مجددا

عرفت أسعار النفط، ارتفاعا أمس الجمعة، يقدر بأكثر من 2 بالمائة، بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا. وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.8% إلى 108.72 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.99% إلى 112.29 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد انخفاض سجلته أسعار الذهب الأسود في بداية تعاملات اليوم الجمعة. حيث يتخوف المستثمرون من تراجع الطلب العالمي على الخام.

وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 1.3%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8%.

وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا شهر جوان على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وارتفعت الأسعار الجمعة، على الرغم من إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم. وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

وأظهرت حسابات لرويترز أن الإضراب المزمع بين عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من جويلية، قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو ثمانية في المئة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي. وقالت إن القوة القاهرة لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.

كما ذكرت أن إنتاج النفط انخفض انخفاضاً حاداً حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألف و409 آلاف برميل يومياً. بانخفاض 865 ألف برميل يومياً عن معدلات الإنتاج في “الظروف الطبيعية”.

واتفقت مجموعة منتجي أوبك+، يوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين.

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