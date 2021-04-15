أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، وتعافي اقتصادي قوي بالصين والولايات المتحدة.

وبلغ مزيج برنت 64.65 دولار،منتصف نهار الاربعاء، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.6 بالمائة إلى 61.19 دولار.

وقد أعلنت الثلاثاء مصلحة الجمارك الصينية ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني بنحو ست مرات أو 6.91 بالمائة على أساس سنوي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن بيانات معهد البترول الأميركي تظهر أن مخزونات الخام هبطت 3.6 ملايين برميل بالأسبوع المنتهي.