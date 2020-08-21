أسعار النفط ترتفع مع حديث عن كبح المنتجين للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وهي تمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تعززت بفعل مساع لكبار منتجي الخام لكبح الإنتاج في ظل مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 45.07 دولارا للبرميل وتتجه صوب زيادة بنسبة 0.5 بالمائة في الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 42.95 دولارا للبرميل بحلول ، وتتجه صوب الارتفاع بنسبة اثنين بالمائة في الأسبوع.

ونزل الخامان القياسيان نحو واحد بالمائة أمس الخميس بفعل مخاوف اقتصادية بعد أن فاقت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التوقعات.