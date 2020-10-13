أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 42.06 دولارا للبرميل

سجلت، اليوم الثلاثاء، أسعار النفط ارتفاعا ووصل سعر برنت عند 42.06 دولارًا للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ترقب صدور تقرير “أوبك” الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر.

ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5 بالمائة في العام الجاري.

وذلك وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7 بالمائة والنفط بنحو 8 بالمائة.

من جهتها ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة إلى 42.06 دولارًا للبرميل.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8 بالمائة عند 39.75 دولارًا للبرميل.