أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 100 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم السبت، بأكثر من 5 بالمائة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية.

وكذا قرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 بالمائة.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5 بالمائة، إلى 92.61 دولار للبرميل. وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4.7 بالمائة.

ومن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وقال المحلل لدى “بي.في.إم أويل أسوسيتس” تاماس فارجا: “التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة بلا شك. مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد”.

مضيفا: “لكن المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد. مما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط”.

ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر.

وتتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات يوم الخميس الماضي لأعلى مستوى منذ أوت.

كما خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر كانون الأول ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.