أسعار النفط ترتفع وتتجاوز عتبة 75 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الخميس، متجاوزة الـ75 دولارا للبرميل، لأول مرة في سنة 2019، وذلك عقب تشديد العقوبات على إيران.

بينما كبح تنامي معروض الولايات المتحدة الأمريكية، مكاسب الخام الأمريكي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند 75.01 دولار للبرميل، اليوم الخميس.

وسجلت 74.90 دولار للبرميل في الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمائة عن أحدث إغلاق لها.د

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وقال المتعاملون إن برنت يستمد دعما، اليوم الخميس، من وقف صادرات النفط الروسي إلى بولونيا وألمانيا، عبر خط أنابيب، بسبب مشاكل تتعلق بالجودة.

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران.

وطالبت أمريكا الدول، بوقف استيراد النفط من طهران، من ماي أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.