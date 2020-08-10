أسعار النفط ترتفع وتقارب 45 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إرتفاعا لتقارب سعر الـ 45 دولارا للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.‬

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة ب 0.8 بالمائة لتسجل 44.74 دولار للبرميل.

كما تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ب 1.1 بالمائة مسجلة 41.69 دولار‮.‬

كان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 بالمائة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمائة‮.‬