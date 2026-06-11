أسعار النفط ترتفع

إرتفعت أسعار النفط بنحو دولارين عند التسوية أمس الأربعاء. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.65 دولار. أي ما ‌يعادل 1.8 بالمئة، عند التسوية ووصلت إلى 93.10 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 90.03 دولار عند التسوية بارتفاع قدره 1.83 دولار بنسبة اثنين بالمئة. وفقد الخام بعض مكاسبه قرب نهاية الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة ‌الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من جوان. وأظهرت البيانات أن المخزونات في الإحتياطي الإستراتيجي الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أوت 2023.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور