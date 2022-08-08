أسعار النفط ترتفع

عرفت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعا حيث اتجه الخام الأمريكي صوب مستوى 90 دولارا للبرميل.

وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، صبيحة اليوم بنسبة 1.10% إلى 89.99 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.09% إلى 95.95 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

كما جاء الارتفاع اليوم بعد بيانات أظهرت صعود واردات الصين من الخام الشهر الماضي من أدنى مستوياتها في أربع سنوات وذلك في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

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