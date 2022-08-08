أسعار النفط ترتفع
عرفت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعا حيث اتجه الخام الأمريكي صوب مستوى 90 دولارا للبرميل.
وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، صبيحة اليوم بنسبة 1.10% إلى 89.99 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.09% إلى 95.95 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
كما جاء الارتفاع اليوم بعد بيانات أظهرت صعود واردات الصين من الخام الشهر الماضي من أدنى مستوياتها في أربع سنوات وذلك في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
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أسعار النفط تواصل التراجع
كما تواصل أسعار النفط في انخفاضها، اليوم الخميس، بعدما تراجعت أسعار الخام أمس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية، عقب ظهور بيانات مخزونات النفط الأمريكية.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صبيحة اليوم بنسبة 0.30% إلى 90.39 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.41% إلى 96.38 دولار للبرميل.
كما انخفضت أمس أسعار النفط بنحو 4% بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام هناك بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ29 من جويلية الماضي، خلافا للتوقعات.
أسعار النفط تنخفض قبل اجتماع أوبك+
كما تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع مجموعة “أوبك+”.
وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت”، صبيحة اليوم، بنسبة 1.06% إلى 98.97 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.86% إلى 93.07 دولار للبرميل، وفقا للتدوالات.
ووفقا لخبراء فإن العامل الرئيسي الذي يقود أسواق النفط الآن هو توقع نتائج اجتماع مجموعة “أوبك+” غدا الأربعاء.
أسعار النفط تلامس 110 دولارا للبرميل
كما لامست أسعار النفط اليوم الجمعة، 110 دولارا للبرميل، حيث حافظت على تحسنها، رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي ذلك، ساعات بعد الإعلان عن انكماش في الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني على التوالي.
وارتفع سعر عقود برنت تسليم سبتمبر، في اليوم الأخير له في التداول، بنسبة 2.28 بالمائة ليبلغ 109.58 دولارات للبرميل.
كما صعد بدوره سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه بـ 2.33 بالمائة ليبلغ 98.67 دولاراً للبرميل.
وأشار خبراء إلى أنّ ضعف الدولار الأمريكي سمح للنفط بتجاهل انكماش الاقتصاد الأمريكي.
للتذكير فإن الدولار الأمريكي انخفض أمام العملة الأوروبية، بعد أن قرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات.