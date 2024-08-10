أسعار النفط ترتفع

إرتفعت أسعار النفط بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وإشارات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتناهز 76.84 دولار للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 بالمئة خلال الأسبوع الجاري في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.