إعــــلانات
أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع

بقلم نادية بن طاهر
أسعار النفط ترتفع
  • 88
  • 0

إرتفعت أسعار النفط بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وإشارات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتناهز 76.84 دولار للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 بالمئة خلال الأسبوع الجاري في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/i16eM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر