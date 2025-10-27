أسعار النفط ترتفع

إرتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين لإطار عمل لاتفاق تجاري بين الجانبين. مما خفف المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا. أو 0.75 بالمئة إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و 7.7 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق.

وأكد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي أمس الأحد، إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى “إطار عمل جوهري للغاية” لاتفاق تجاري في كوالالمبور. مما سيسمح للرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

