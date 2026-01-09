أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ‍لليوم الثاني على التوالي، حيث تتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71 بالمائة إلى 62.43 دولارا للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو 0.68 بالمائة إلى 58.15 دولارا.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3 بالمائة أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات.

فيما يتجه خام برنت للارتفاع 2.7 بالمائة خلال الأسبوع بينما يمضي خام غرب تكساس، الوسيط نحو صعود بواقع 1.4 بالمائة خلال الأسبوع.