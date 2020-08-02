أسعار النفط تستقر فوق 43 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأحد لتحقق مكاسب شهرية، مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأميركي في ماي كانت الأكبر على الإطلاق.

وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتا، أي ما يعادل 0.9بالمائة إلى 43.31 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأميركي 35 سنتا، أو 0.9بالمائة، إلى 40.27 دولار بعد نزوله 3.3 بالمائة في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضا عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من جويلية الجاري.

وسجل خام برنت صعودا للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأميركي ارتفاعا لشهر ثالث، إذ زاد كلاهما من قاعين في أفريل عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الجمعة، هوى إنتاج النفط الخام الأميركي في مايو، إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا.