أسعار النفط تستقر في السوق الدولية

سجلت أسعار النفط،اليوم الثلاثاء، إستقرارا في السوق الدولية.

وإستقرت أسعار النفط، حسب وكالة “رويترز”، بعدما إنخفضت في الأونة الأخيرة.

حيث إرتفع خام برنت بمقدار سنتين إلى 64.22 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي أربعة سنتات إلى 58.04 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان نحو خمسة في المائة وستة في المائة على الترتيب في الأسبوع الماضي.

هذا وتتجه أنظار المستثمرين إلى توقيع اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، بإعتبارهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.