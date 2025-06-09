أسعار النفط تستقر في المعاملات المبكرة

حافظت أسعار النفط على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي في المعاملات المبكرة, اليوم الإثنين.

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت عند (66.47) دولارا للبرميل. وجرى تداول خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي. بارتفاع سنت واحد عند (64.59) دولارا.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر إضافة (139) ألف وظيفة في ماي. مع استقرار معدل البطالة عند (4.2 بالمائة). ما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة. وهو ما قد يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.