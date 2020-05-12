أسعار النفط تستقر في حدود 30 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، صعودا طفيفا لكنه يبقى بطيئا جراء تخمة المعروض المسيطرة على معنويات المستثمرين بالعالم، وذلك بسبب تعطل جزئي في عجلة الإقتصاد العالمي.

وسجل خام البرنت إرتفاعا بـ 1.32 بالمائة ليبلغ 30.02 دولار للبرميل.

وإرتفع الخام الأمريكي غرب تكساس إلى 24.86 دولار للبرميل أي بإرتفاع 2.98 بالمائة.

وبدأت إقتصاديات العالم بإستئناف نشاطها بشكل تدريجي، فيما يأمل المنتجون بعودة الإقتصاد العالمي إلى كامل طاقته إبتداءً من مطلع شهر جوان.