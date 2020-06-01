أسعار النفط تستقر قبيل الإجتماع المرتقب لأوبك

عرفت أسعار النفط، اليوم الإثنين، تغير طفيف، إذ تنظر منظمة الأوبك في عقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية شهر جوان.

حيث استقر خام برنت دون تغير عند 35.34 دولار للبرميل.

فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر جويلية 35.33 دولار للبرميل، مرتفعة 0.1 بالمائة .

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في ماي.

وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.