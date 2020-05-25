أسعار النفط تستقر للأسبوع الثاني فوق 35 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ويأتي هذا الارتفاع مع مواصلة الدول في أنحاء العالم بتخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وعرف سعر خام البرنت ارتفاعا بـ 0.2 بالمائة ليبلغ 35.19 دولار للبرميل.

وإرتفع الخام الأمريكي بـ0.82 بالمائة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.