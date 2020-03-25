أسعار النفط تستقر وسط قلق من انخفاض الطلب

سجلت أسعار النفط إستقرارا وسط قلق من انخفاض الطلب.

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط إستقرت اليوم بعدما ارتفعت إرتفاعا متواضعا أمس الثلاثاء.

وأشارت الوكالة أن إستقرار الأسعار كان نتيجة المخاوف المستمرة من التداعيات الثقيلة على الطلب بعد انتشار فيروس كورونا.

حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.4 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 27.15 دولار للبرميل.

في الوقت الذي سجل فيه سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إرتفاعا بـ 65 سنتا أي ما يعادل 2.8 بالمئة، ليستقر عند الـ 24.01 دولار للبرميل.