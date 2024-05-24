أسعار النفط تستقر 

عرفت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إستقرارا في الأسواق، وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب الموسمي.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 81.41 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط سنتين إلى 76.89 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس الخميس. إذ أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات أمس عند أضعف مستوياتها منذ يناير. وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة. كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب خسارة أربعة بالمئة تقريبا هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أوبك+، في الثاني من يونيو، لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.