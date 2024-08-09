أسعار النفط تستقر

عرفت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إستقرارا وسط ارتياح المستثمرين بسبب صدور مؤشر اقتصادي عن الولايات المتحدة أحسن مما كان متوقعا.

وعرفت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، تحسنا طفيفا قدرت نسبة 0.04 بالمئة لتصل إلى 79.19 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نفس الشهر،بنسبة 0.09 بالمائة. لتبلغ 75.11 دولارا للبرميل.

وأفاد الخبراء أن التقرير الذي صدر أمس الخميس عن الوظائف الأمريكية ساعد في تهدئة قلق المستثمرين بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم. ما دعم تحسن أسعار النفط قليلا بعد التراجع الذي عرفته.