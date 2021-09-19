أسعار النفط تستقر

استقرت أسعار النفط اليوم الأحد، فوق 75 دولارا للبرميل، وحققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 بالمـائة. وهذا راجع للتعافي البطيء في الإنتاج الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك.

حيث نزلت العقود الآجلة لخام برنت بـ27 سنتا أي بـ 0.36 % وبلغت 75.40 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 72.22 دولار للبرميل بـ0.54 بالمئة، بعدما كانت مستقرة في الجلسة السابقة.

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