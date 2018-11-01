أسعار النفط  تسجل أدنى المستويات

تواصلت أسعارالنفط اليوم الخميس، في الهبوط مسجلا بذالك أدنى مستوى منذ جوان الفارط، حيث إنخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي.

وحسب مسح أجرته رويترزعن إنتاج أوبك نشرته أمس الأربعاء أن المنظمة عوضت إنخفاضات في الشحنات الإيرانية في أكتوبر.

من خلال زيادة الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ سنة 2016.

وإنخفضت أسعارالعقود الآجلة لشهر جانفي، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 3.41% إلى 72.89 دولار للبرميل.

في حين إنخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.08% إلى 63.38 دولار للبرميل.

وللإشارة فإن سوق النفط كان مر بأسوء أداء شهري له منذ جويلية 2016 إلى أكتوبر، حيث إنخفض خام برنت بـ 8.8% خلال الشهر، وتراجع خام تكساس الوسيط بـ 10.9%.