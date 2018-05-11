أسعار النفط تسجل انخفاضا طفيفا في جلسة اليوم

انخفضت أسعار النفط اليوم في جلسة متقلبة تراجعت فيها عن مكاسبها الأولية.

وبدا من المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة سيحثون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وأظهرت بيانات بعد ظهر اليوم أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشرة حفارات هذا الأسبوع.

ورغم انخفاضها في جلسة اليوم فإن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأنهت عقود مزيج برنت الجلسة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته امس.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس 66 سنتا لتبلغ 70.70 دولار للبرميل مقارنة مع جلسة الخميس أين سجل 71.89 دولار.