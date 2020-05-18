أسعار النفط تسجل قفزة لأول مرة منذ شهر

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أسعار النفط تسجل قفزة لأول مرة منذ شهر
بقلم إيمان عياش

إرتفعت اليوم الإثنين أسعار النفط ولأول مرة يتخطى سعر البرنت عتبة 33 دولار للبرميل منذ 13 أفريل الفارط محطما الرقم القياسي لأسعار النفط خلال شهر فقط.
وسجلت العقود الآجلة لخام البرنت ارتفاعاً بنسبة 1.05بالمائة أي بانتعاش بلغ33.54 دولار للبرميل.
كما عرفت سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا ملحوظا محققا قفزة ب 1.81 بالمائة أي ارتفاع 30.71 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، أنه بالرغم من التدابير المتخذة إلا أنها لا تزال بعيدة بتحقيق توازن واستقرار دائم وكامل في سوق العمل الذهب الأسود.


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