أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في نحو شهرين

عرفت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فوق مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

كما صعدت بحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو، العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولار للبرميل. وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”. كما تشهد أسعار النفط ارتفاعا مؤخرا وسط مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان،الدولة النفطية العضو في مجموعة “أوبك+”.

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ومن جهته، قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إنّ منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب (اوبيب+).

وأضاف عرقاب في حوار مع “وأج”، “نحن نعمل بطريقة مسؤولة واستباقية من أجل ضمان استقرار سوق البترول. مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية و كل المستهلكين.

كما وولى أعضاء أوبيب+ اهتماما كبيرا خلال اجتماع 4 جانفي للتطورات الأخيرة في السوق. لا سيما فيما يخص الآثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وأوضح الوزير، أن موجة الاصابات الجديدة لاسيما في أوروبا و ظهور متحور جديد من شأنها أن “تثير الشكوك” بخصوص سوق النفط الدولي. مشيرا إلى أن استمرار موجات كوفيد-19 قد تؤثر على إنتعاش الاقتصاد العالمي و تأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء. الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط.