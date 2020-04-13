أسعار النفط تقارب الـ 32 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إرتفاعا بعد إجتماع أوبك + يوم أمس وقرار تخفيض إنتاج النفط لإعادة الإستقرار لسوق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ما يعادل 4.1 بالمئة لتسجل 32.77 دولار للبرميل، بعد أن فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند 33.99 دولار.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 1.01 دولار أي ما يعادل 4.4 بالمئة، ليصل سعره إلى 23.77 دولار للبرميل بعد أن بلغ المستوى المرتفع 24.74 دولار.

من جهته سجل سعر خام صحاري الجزائر عتبة الـ 22.52 دولار للبرميل، لتسجل أسعار النفط بذلك ارتفاعا قدرت نسبته بـ 4.70 بالمائة.

يأتي هذا بعدما توصل أخيرا منتجون كبار لاتفاق على أكبر خفض للإنتاج لمنع تخمة العرض في ظل تهاوي الطلب جراء فيروس كورونا.