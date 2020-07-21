أسعار النفط تقترب من 44 دولار للبرميل بفعل آمال التوصل إلى لقاح

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أسعار النفط تقترب من 44 دولار للبرميل بفعل آمال التوصل إلى لقاح
بقلم إيمان عياش

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لكنها ظلت داخل نطاق تداول ضيق سجلته في الأسابيع الثلاثة الفائتة وسط مخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة لخروج تعافي الطلب عن مساره.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.92بالملئة إلى .43.68 دولار للبرميل .

بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب0.76بالمائة ليبلغ إلى 41.23 دولار للبىميل.

وتحركت أسعار إغلاق الخامين في نطاق دولارين منذ بداية الشهر الجاري.

وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن.


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