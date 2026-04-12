أسعار النفط تقفز بأكثر من 7% في الأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حادا خلال تعاملات اليوم.حيث قفز سعر برميل خام برنت إلى أكثر من 102 دولار.بزيادة قدرت بـ7.55%. في ظرف ساعة واحدة فقط، في واحدة من أسرع الارتفاعات المسجلة مؤخرًا في الأسواق.

ويأتي هذا الصعود اللافت في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار بحري على موانئ إيران.

وقد دفع هذا التطور المستثمرين إلى التوجه نحو شراء العقود الآجلة للنفط، تحسبًا لأي اضطرابات محتملة. في سلاسل التوريد، خصوصًا في منطقة الخليج التي تُعد من أهم الممرات الحيوية لصادرات الطاقة عالميا.