أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى

قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ جانفي، الثاني، بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في إيران.

وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.93 بالمائة، لتبلغ 77.73 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 0.96 بالمائة، إلى 74.55 دولار.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت وكذلك خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمائة في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار للبرميل على الترتيب. وهي أعلى مستويات في خمسة أشهر، قبل التخلي عن بعض المكاسب.

وعند الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.87 دولار أو 1.15 بالمائة لتبلغ 76.35 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 0.88 دولار أو 1.20 بالمائة لتصل إلى 74.71 دولار.

وقفز خام برنت، في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة وصلت إلى 5.7% ليبلغ 81.40 دولار للبرميل. مواصلاً مكاسبه الممتدة منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب.