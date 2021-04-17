أسعار النفط تقفز لقمة 4 أسابيع وخام برنت يبلغ 67.24 دولار

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أسعار النفط تقفز لقمة 4 أسابيع وخام برنت يبلغ 67.24 دولار
بقلم أسماء.ع

قفزت أسعار النفط، لقمة 4 أسابيع حيث مضت على مسار تحقيق ربح أسبوعي بـ7 بالمائة، وتحسن آفاق الطلب على الخام.

وأرجع الخبراء سبب ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لقمة 4 أسابيع، إلى البيانات القوية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وانتعاش الطلب العالمي، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبحلول الساعة الخامسة و51 بتوقيت غرينتش،ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمائة لـ67.24  دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 63.74 دولار للبرميل.


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