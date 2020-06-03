أسعار النفط تنتعش وتتخطى الـ40 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث تخطى خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة في مارس.

ويأتي ذلك، بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت78 باثنين بالمائة لتبلغ 40.35 دولار للبرميل.

وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس بعدما كسب 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

كما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار ما يعادل 2.9 بالمائة ليسجل 37.87 دولار للبرميل وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ السادس من مارس.

وأنهى عقد الجلسة السابقة مرتفعا ب3.9 بالمئة.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أفريل بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها تفشي الفيروس بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة