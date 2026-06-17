أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها

إنخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة عند التسوية اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة ‌أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة ‌لخام برنت بـ 4.21 دولارات، ما يعادل 5.1 بالمائة ، لتسجل 78.96 دولارا للبرميل عند التسوية. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 4.70 ‌دولارات، ما يعادل 5.8 بالمائة، مسجلا 76.05 دولارا.

وشهدت عقود برنت أدنى إغلاق لها منذ الثاني من مارس الماضي، بينما كانت أسعار الخام الأمريكي عند أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من الشهر نفسه.

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