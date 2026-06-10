أسعار النفط تنخفض بنحو 3 بالمائة عند التسوية

تراجعت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت النفط بمقدار 2.80 دولار, أو 3 بالمائة. لتسجل 91.45 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.10 دولار، أو 3.4 بالمائة، إلى 88.20 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوى إغلاق له منذ الـ17 أفريل الماضي، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ 29 ماي، في ظل تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور