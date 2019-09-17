أسعار النفط تنخفض قليلا بعد أعلى ارتفاع منذ 30 سنة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيلها يوم الاثنين أكبر ارتفاع منذ سنة 1991، عقب الهجوم على المنشاتين النفطيتين السعوديتين.

وفقد خام برنت 30 سنتا أي ما يعادل 0.4 % في حدود الساعة السابعة والنصف ليسجل 68.72 دولارا للبرميل .

بينا انخفض سعر خام غرب تكساس في ذات الوقت إلى 62.33 دولارا بالبرميل، فاقدا 57 سنتا.

وزادت أن أسعار النفط بقرابة 20 % يوم الاثنين، لتسجل أسعر زيادة منذ 30 سنة وأعلى سعر منذ 4 أشهر.

وجاءت الزيادة بعدما فقد الإنتاج العالمي قرابة 6 % بعد توقف المنشاتين النفطيتين السعوديتين عقد تعرضهما لهجوم بطائرات بدون طياّر.

ورجح عدة خبراء أن تعرف أسعار النفط زيادات كبيرة في حال استمرار فقدان انتاج عملاق النفط السعودي “أرامكو”.

في ذات السياق، قالت شبكة “س ان ان ” الامريكية أن “أرامكو” السعودية تمتلك حوالي 200 مليون برميل من النفط الخام.

وتخزن أرامكو هذه الكمية من النفط في في مخازن تابعة للشركة في اليابان والصين وهولندا.

وكان مسؤولون سعوديون أعلنوا أن المملكة ستتجه لاستعمال مخزوناتها لتعويض نقص الإنتاج الذي سببه الهجوم على منشأتي بقيق وخريص.

وقالت “سي ان ان ” أن مخازين أرامكو تكفي لتغطية الانتاج المفقود البالغ5.7 مليون برميل لتغطية قرابة 40 يوما .