أسعار النفط تنخفض مع ترقب نتائج إجتماع أوبك اليوم

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط ترقب لاجتماع أوبك بتقليل التخفيض وتوقف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين.

ومن المنتظر ان يعقد اجتماع أوبك + المقرر اليوم الأربعاء بهدف مراجعة فعالية إتفاق خفض الإنتاج لدول المجموعة.

وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى باتفاق التجارة المرحلة 1 المبرم بينهما.

لكن تلك المحادثات تأجلت عندما أعلن الرئيس الامريكي أمس الثلاثاء بانه اوقف المحادثات التجارية مع الصين في خطوة تنذر بعودة التوترات الاقتصادية بين أكبر دولتين مستهلكة للنفط الخام.

و انخفض سعر خام برنت 38 سنتا او ما يعادل 0.8 بالمائة ليصل الى 45.09 دولار .

فيما انخفض الخام الامريكي 28 سنتا ليصل الى 42.62 دولار.

ورغم انخفاض أسعار النفط الا انها حافظت على مكاسبها الاخيرة التي ارتفعت لأكثر من 40 دولار إذا استمر تحسن حركة النقل عالميا.