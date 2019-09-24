أسعار النفط تنخفض

نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان .

وحسبما أفادت به وكالة “رويترز” اليوم ، أنه بحلول الساعة 07:24 بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولار للبرميل،

بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتا.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني ”جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز“، مشيرا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصادات رئيسية في أوروبا وكذلك اليابان.