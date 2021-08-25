أسعار النفط تنخفض

عرفت أسعار النفط إنخفاضا اليوم الأربعاء، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ هذا الأسبوع، بفعل تراجع إنتاج المكسيك من الخام ودلائل تفيد بأن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 70.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة أيضا إلى 67.26 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يوميا نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أوت 2021، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره مليون برميل.

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