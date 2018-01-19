أسعار النفط تهبط بـ 1 بالمائة مع تعافي الإنتاج الأمريكي

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة اليوم الجمعة، بعدما بدد تعافي إنتاج الولايات المتحدة أثر استمرار انخفاض مخزونات الخام.

وبلغ خام مزيج برنت 68.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش بانخفاض قدره 66 سنتا.

أو ما يعادل 0.95 بالمائة، عن سعر التسوية السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الأمريكي إلى 63.23 دولار للبرميل بانخفاض قدره 72 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمائة.

وقال تجار إن انخفاض الأسعار حدث بسبب تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج الخام الأمريكي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 جانفي.

وكان الإنتاج هبط إلى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام بسبب موجة الطقس السيء التي أدت إلى توقف الإمدادات.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز حجم إنتاج الولايات المتحدة حاجز العشرة ملايين برميل يوميا قريبا.