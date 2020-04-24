أسعار النفط تواصل إرتفاعها بعد الإنهيار التاريخي

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أسعار النفط تواصل إرتفاعها بعد الإنهيار التاريخي
بقلم إيمان عياش

تواصل أسعار النفط إرتفاعها اليوم الجمعة، بعد خسائر فادحة تكبدتها هذا الأسبوع، حيث لقيت الأسعار دعما من تصاعد توترات بين طهران وواشنطن.
وسجل العقود الآجلة لخام البرنت إرتفاعا، بنسبة 4.5 بالمائة لتبلغ 22.9 دولار للبرميل.
وإرتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لتصل حدود 17.41 دولار للبرميل، أي إرتفاع نسبته 5.33 بالمائة.


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