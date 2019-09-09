عاجل

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عشية اجتماع أوبك +

أخبار العالم
  • -
  • 0
أسعار النفط تواصل ارتفاعها عشية اجتماع أوبك +
بقلم محمد سعداوي

تواصل أسعار النفط ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، حيث وصل سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم 62 دولارا للبرميل.

وسجل خام برنت ارتفاعا اليوم، قدره 1 بالمائة بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس إلى 57.19 دولار.
ويعود الارتفاع في الأسعار إلى إعلان استمرار تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدةالأمريكية.
يحدث هذا في وقت تحضّر فيه دول اوبك وحلفاؤها لعقد اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل.
وسيناقش المشاركون في الاجتماع الذي سيدوم يومين مدى الالتزام بقرارات خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا.
وكانت روسيا والعراق والسعودية أعلنت في وقت سابق على حفاظها على مستوى إنتاج يضمن تحقيق اتفاق خفضه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697563

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com