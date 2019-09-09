أسعار النفط تواصل ارتفاعها عشية اجتماع أوبك +

تواصل أسعار النفط ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، حيث وصل سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم 62 دولارا للبرميل.

وسجل خام برنت ارتفاعا اليوم، قدره 1 بالمائة بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس إلى 57.19 دولار.

ويعود الارتفاع في الأسعار إلى إعلان استمرار تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدةالأمريكية.

يحدث هذا في وقت تحضّر فيه دول اوبك وحلفاؤها لعقد اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل.

وسيناقش المشاركون في الاجتماع الذي سيدوم يومين مدى الالتزام بقرارات خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا.

وكانت روسيا والعراق والسعودية أعلنت في وقت سابق على حفاظها على مستوى إنتاج يضمن تحقيق اتفاق خفضه.