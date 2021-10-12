أسعار النفط تواصل الإرتفاع لليوم الرابع على التوالي

شهدت، أسعار النفط، لليوم الرابع على التوالي، إرتفاعا معتبرا، تزامنا وإنتعاش الطلب العالمي.

حيث إرتفع خام “برنت” إلى سقف 83.86 دولار للبرميل، وهو ما اعتبره الخبراء أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات.

بينما الخام الأمريكي وصل إلى سقف 80.65 دولار للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ سبع سنوات.

وتجدر الإشارة أن أسعار الطاقة إرتفعت إلى مستويات قياسية، في الأسابيع القليلة الماضية.

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