أسعار النفط تواصل الإرتفاع

عرفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا، وذلك لليوم الثاني على التوالي. ويأتي هذا، قبل صدور بيانات أمريكية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 11:37 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.55 بالمائة، إلى 88.86 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.38 بالمائة، إلى 95.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وأظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

كما تراجعت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات 865 ألف برميل.

هذا وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقاً اليوم. ويأتي ذلك، مع توقع انخفاض مخزونات النفط الخام 200 ألف برميل.

كما أنه ومن المقرر صدور قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات باتجاهه لرفع الفائدة 75 نقطة أساس إضافية.