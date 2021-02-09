أسعار النفط تواصل الارتفاع إلى ما فوق 61 دولار

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أسعار النفط تواصل الارتفاع إلى ما فوق 61 دولار
بقلم النهار أونلاين

تواصل أسعار النفط في الارتفاع، اليوم الثلاثاء، حيث صعد خام “برنت” فوق مستوى الـ61 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ جانفي.

وفي حدود الساعة 08:47 صباحا، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.56 بالمائة، إلى 61.12 دولار للبرميل.

 للإشارة، سجلت أسعار النفط، أمس الاثنين، مستويات قياسية في نحو عام، وذلك بعدما صعدت فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة “أوبك+”.

 وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في فيفري ومارس 2021.


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