بقلم أمينة داودي
أسعار النفط تواصل الارتفاع
واصلت أسعار النفط ارتفاعها هذا الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار للبرميل، أو بنسبة 1.4 بالمائة. لتصل إلى مستوى 82.53 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء أعلى مستوى إغلاق منذ جانفي 2025.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 79 سنتا، أو بنسبة 1.1 بالمائة. ليصل إلى مستوى 75.37 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى تسوية له منذ جانفي 2025.

