أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعها، وسط توقعات بتراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

و وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، فقد ارتفعت صبيحة اليوم، العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”بنسبة 1.63% إلى 98.85 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.28% إلى 107.99 دولار للبرميل.

كما عرفت أسعار النفط اليوم الخميس تراجعا، حيث وصلت لدون 98 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف من تشديد السياسة الأمريكية بعدما بلغ التضخم في جوان 2022 أعلى مستوياته في 40 عاما بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.27 بالمائة إلى 95.08 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” دون مستوى 98 دولارا للبرميل. وذلك للمرة الأولى منذ 11 أبريل الماضي، أي في نحو 3 أشهر،.

وأظهرت بيانات تراجع الواردات النفطية اليومية في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018.

كما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو 2022.

أسعار النفط تتراجع