أسعار النفط تُعاود التراجع مع ارتفاع الدولار

عرفت أسعار النفط تراجعا اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع الدولار، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت“، بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينيتش، بنحو طفيف بنسبة 0.1 بالمائة إلى 86.77 دولار للبرميل.

بينما نزلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.2 بالمائة إلى 81.08 دولار للبرميل.

وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل سلة عملات رئيسية.

وجاء ذبك، بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر.