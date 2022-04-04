أسعار النفط تُواصل الهبوط

تواصل أسعار النفط في الهبوط، اليوم الإثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة.

وفي هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 0.8 في المائة إلى 103.60 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما سجَّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.45 دولاراً للبرميل، منخفضاً 82 سنتاً أو 0.8 في المائة.

كما انخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولاراً في بداية التعاملات بالأسواق اليوم. وتراجعت أسعار النفط نحو 13 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في ماي.

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أسعار النفط تسجل تراجعا طفيفا

كما عرفت أسعار النفط اليوم الاثنين، تراجعا طفيفا بنحو 4 دولارات، حيث وصلت العقود الآجلة لخام برنت 116.00 دولار للبرميل.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت، على انخفاض 3,88 دولار أو 3,2 في المائة عند 116,77.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لتصل إلى 109,30 دولار للبرميل. وانخفضت بـ3,92 دولار أو 3,4 في المائة إلى 109,98 دولار.

كما ارتفع كلا العقدين 1,4 في المائة الجمعة الماضية ليحققا أول ارتفاع أسبوعي لهما في 3 أسابيع.

فيما صعد برنت أكثر من 11,5 في المائة، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 8,8 في المائة.

كما عرفت أسعار النفط الخام تراجعا بنسبة 2 بالمئة الخميس الماضي، بعدما أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة لمقاطعة النفط الروسي. وبعد تقرير عن استئناف الصادرات جزئيا من مرفأ خط أنابيب بحر قزوين من قازاخستان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.57 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 119.03 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.59 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 112.34 دولار للبرميل.

ويتوقّع أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة على مدى يومين، بدأت الخميس، على شراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك. مع سعيهم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي، وقال البعض إنهم لن يمتثلوا لطلب روسيا شراء النفط والغاز بالروبل.

كما تشهد دول الاتحاد انقسامًا بشأن فرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة.