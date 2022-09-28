أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” صبيحة اليوم بنسبة 1.53% إلى 77.30 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.45% إلى 85.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

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