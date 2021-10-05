أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

إرتفعت أسعار النفط اليوم ، وبلغت أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة. وكان قد أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وإرتفع خام برنت بنسبة 0.3 بالمائة أي بـ23 سنتا وبلغ 81.49 دولار للبرميل، بعد أن صعد بـ2.5 بالمائة يوم أمس الإثنين. وبلغ خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 77.74 دولار للبرميل، بإرتفاع 0.2 بالمائة أي بـ12 سنتا، بعدما زاد بـ2.3 بالمائة في الجلسة السابقة.

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